البزري: صيدا ستحصد أعلى نسبة مشاركة في الإنتخابات

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قال النائب إنَّ "الهدف في هو استرداد حيوية المدينة"، من خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية التي تُجرى اليوم السبت.وفي تصريحٍ له عقب الإدلاء بصوته، أعلن أنه صوّت للائحة "صيدا بدها ونحنا قدها الشبابية "، وتابع: "ستحصد صيدا أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، وبعض الأخبار من الوكالات على وسائل التواصل الاجتماعي كادت تشكل مشروع في المدينة وأنا تقدمت بشكوى".