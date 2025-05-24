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لبنان

البزري: صيدا ستحصد أعلى نسبة مشاركة في الإنتخابات

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:20
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قال النائب عبد الرحمن البزري إنَّ "الهدف في صيدا هو استرداد حيوية المدينة"، من خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية التي تُجرى اليوم السبت.
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وفي تصريحٍ له عقب الإدلاء بصوته، أعلن البزري أنه صوّت للائحة "صيدا بدها ونحنا قدها الشبابية الهوى"، وتابع: "ستحصد صيدا أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، وبعض الأخبار من الوكالات على وسائل التواصل الاجتماعي كادت تشكل مشروع حرب أهلية في المدينة وأنا تقدمت بشكوى".
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