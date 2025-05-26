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لبنان

إتحاد بلديات المتن: المعركة على نائب الرئيس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-05-2025 | 01:15
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قال مصدر متابع لإنتخابات إتحاد بلديات المتن إن المعركة على منصب رئيس الإتحاد أصبحت محسومة وهناك قناعة لدى معظم رؤساء البلديات بضرورة العبور الى مرحلة التغيير الحتمي. 
المصدر إعتبر أن المعركة الحقيقية هي على منصب نائب رئيس الإتحاد حيث يبرز ترشح حوالى خمسة رؤساء بلديات، معظمهم من ساحل المتن ووسطه، على المنصب من دون أي دعم سياسي، بل يعتمدون على إتصالاتهم وعلاقاتهم الشخصية.
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واشار الى "أن النتيجة لن تحسم إلا في صندوقة الاقتراع،  حيث ان ترشُح خمسة رؤساء بلديات يجعل المهمة سهلة على أحدهم حيث إذا حصل على 13 صوتا يكون قد ضمن وصوله الى المنصب . 
المصدر ختم بأن أحد الأطراف وعد 3 رؤساء بلديات بأنه سوف يدعمهم لنيابة الرئيس في حين تبين لهم لاحقاً أنه يسعى الى ضمهم لمجموعته الناخبة لا أكثر ولا أقل.
المصدر: لبنان 24
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