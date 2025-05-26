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لبنان

عون تسلم دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

Lebanon 24
26-05-2025 | 06:02
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سلّم سفير مصر في لبنان علاء موسى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة خطيّة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوة رسمية له وللسيدة الأولى لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في ٣ تموز المقبل.
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