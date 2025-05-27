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لبنان

الحجار قيّم العملية الانتخابية وأشاد بسلاسة الاستحقاق البلدي

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:30
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 عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه صباح اليوم، اجتماعاً مع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة، أجرى خلاله تقويما للعملية الإنتخابية بمراحلها الأربعة.
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وكانت مناسبة أثنى خلالها الوزير الحجار على الجهود التي بذلت لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وديموقراطية.
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