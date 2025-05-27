الحجار قيّم العملية الانتخابية وأشاد بسلاسة الاستحقاق البلدي

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عقد والبلديات في مكتبه ، اجتماعاً مع أعضاء الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة، أجرى خلاله تقويما للعملية الإنتخابية بمراحلها الأربعة.وكانت مناسبة أثنى خلالها الوزير على الجهود التي بذلت لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وديموقراطية.