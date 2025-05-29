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لبنان

مطر: الانتخابات انتهت... وحان وقت العمل من أجل طرابلس والميناء

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:42
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كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": الآن إنتهت بالفعل ورشة الانتخابات_البلدية، التي تخللها الكثير من الكلام والمواقف، وبدأت ورشة العمل على الارض ومن أجل المواطن في طرابلس والميناء، الذي يتوقع من سلطته المحلية المنتخبة تغييرا ملموسا في ظروف حياته اليومية، خصوصا أن المنافسة الانتخابية كانت فعلا "صُنع في طرابلس" ويجب أن تستمر المنافسة "من أجل طرابلس".
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وأضاف: "صارت الانتخابات وراءنا. ونحن إذ نهنىء رئيسي بلديتي طرابلس و الميناء، فإننا نتطلع الى 6 سنوات، نأمل أن تكون علامة فارقة في العمل البلدي من أجل الفيحاء، التي عانت طويلا وكثيرا من منتخبين اختاروا خدمة مصالحهم لا أهلهم".
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