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لبنان

الاولوية للشهادات والمعايير

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 01:15
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علّق مرجع إداري معني على التعيينات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء، فأشار الى أن الأسماء التي تم تعيينها تؤشر الى مرحلة إيجابية في العمل الإداري ، وأكد  أن التعيينات الأهم في المرحلة المقبلة ستكون مالية وبالتحديد نواب حاكم مصرف لبنان، حيث ستغلب المعرفة والكفاءة والنزاهة والشهادات والخبرة على محسوبيات الأحزاب السياسية ، وبمعنى آخر فان مَنْ شهادته أهم وخبرته أكبر سيكون الأوفر حظاً وسيتقدم على من سيأتي من خارج الإطار المالي في لبنان
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وختم المصدر بأن المعنيين على أعلى المستويات سيكون لهم رأي في تعيينات نواب الحاكم ولكن الأهمية والاولوية ستكون للشهادات والمعايير.
يذكر انه في 9 حزيران المقبل تنتهي ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وثلاثة أعضاء معينين كخبراء في هيئة الأسواق المالية.

المصدر: لبنان 24
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