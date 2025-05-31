الاولوية للشهادات والمعايير

Advertisement

علّق مرجع إداري معني على التعيينات الأخيرة التي أجراها ، فأشار الى أن الأسماء التي تم تعيينها تؤشر الى مرحلة إيجابية في العمل الإداري ، وأكد أن التعيينات الأهم في المرحلة المقبلة ستكون مالية وبالتحديد نواب حاكم ، حيث ستغلب المعرفة والكفاءة والنزاهة والشهادات والخبرة على محسوبيات الأحزاب السياسية ، وبمعنى آخر فان مَنْ شهادته أهم وخبرته أكبر سيكون الأوفر حظاً وسيتقدم على من سيأتي من خارج الإطار المالي في .وختم المصدر بأن المعنيين على أعلى المستويات سيكون لهم رأي في تعيينات نواب الحاكم ولكن الأهمية والاولوية ستكون للشهادات والمعايير.يذكر انه في 9 حزيران المقبل تنتهي ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء ، وثلاثة أعضاء معينين كخبراء في .