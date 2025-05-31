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لبنان

مفتي عكار استقبل وفود المجالس البلدية الجديدة وأشاد بجهودهم

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:29
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استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، في مكتبه بدار إفتاء عكار في حلبا، رئيس بلدية رحبة فادي ملحم، والمجلس البلدي لبلدة البرج برئاسة محمد خالد ياسين، والمجلس البلدي لبلدة عمار البيكات برئاسة وليد قاسم.
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وخلال اللقاء، توجه المفتي زكريا بالتهنئة والتبريك على نجاحهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح الدائم. 
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