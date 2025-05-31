مفتي عكار استقبل وفود المجالس البلدية الجديدة وأشاد بجهودهم

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استقبل مفتي الشيخ ، في مكتبه بدار إفتاء عكار في ، رئيس بلدية رحبة ، والمجلس البلدي لبلدة البرج برئاسة ، والمجلس البلدي لبلدة برئاسة .وخلال اللقاء، توجه المفتي زكريا بالتهنئة والتبريك على نجاحهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح الدائم.