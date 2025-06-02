في دير الزهراني.. استقالة 6 أعضاء بعد انتخاب رئيس البلدية

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تم اليوم في انتخاب محمد طفيلي رئيسًا لبلدية وحسن كامل نائبًا للرئيس بحضور محافظ الدكتورة .وعند انتهاء الجلسة استقال 6 أعضاء، وفق ما أفادت مندوبة " ".