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لبنان

في دير الزهراني.. استقالة 6 أعضاء بعد انتخاب رئيس البلدية

Lebanon 24
02-06-2025 | 04:13
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تم اليوم في محافظة النبطية انتخاب حيدر محمد طفيلي رئيسًا لبلدية دير الزهراني وحسن كامل طرابلس نائبًا للرئيس بحضور محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.
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وعند انتهاء الجلسة استقال 6 أعضاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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