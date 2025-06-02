بالصور.. سلام "عابس الوجه" عند بري

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رصدت عدسة المُصور صوراً لرئيس الحكومة خلال زيارته ، اليوم الإثنين، في .وأظهرت الصور سلام وهو متجهم الوجه خلال لقائه ، وذلك بعد توتر العلاقة بين الطرفين مؤخراً.وسبق أن قال بري في رسالة لسلام: "بتسخّن منسخن، بتبرد منبرّد".أما رئيس الحكومة، فرد على كلام بري قائلاً: "نحنا مش أرصاد جوية لا منبرد ولا منسخن".