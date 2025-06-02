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لبنان

بالصور.. سلام "عابس الوجه" عند بري

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:17
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رصدت عدسة المُصور نبيل اسماعيل صوراً لرئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، في عين التينة.
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وأظهرت الصور سلام وهو متجهم الوجه خلال لقائه بري، وذلك بعد توتر العلاقة بين الطرفين مؤخراً.

وسبق أن قال بري في رسالة لسلام: "بتسخّن منسخن، بتبرد منبرّد". 

أما رئيس الحكومة، فرد على كلام بري قائلاً: "نحنا مش أرصاد جوية لا منبرد ولا منسخن".
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