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لبنان

رسامني عقد سلسلة لقاءات نيابية

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:16
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة لقاءات في مكتبه اليوم، تناول خلالها مواضيع الساعة وشؤوناإنمائية.
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والتقى في مكتبه ، عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني على رأس وفد من بلديات عكار

كذلك التقى رسامني على التوالي كل من النواب رازي الحاج، راجي السعد ،جهاد الصمد، ملحم رياشي وفراس حمدان، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة، اضافة الى الشؤون الإنمائية المناطقية التي تعنى بها الوزارة. 

وكان رسامني زار مجلس الإنماء والإعمار للتهنئة. (الوكالة الوطنية)
 
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