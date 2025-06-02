رسامني عقد سلسلة لقاءات نيابية

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل سلسلة لقاءات في مكتبه اليوم، تناول خلالها مواضيع الساعة وشؤوناإنمائية.والتقى في مكتبه ، عضو تكتل " " النائب على رأس وفد من بلديات .كذلك التقى رسامني على التوالي كل من النواب ، ، ، وفراس ، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة، اضافة الى الشؤون الإنمائية المناطقية التي تعنى بها الوزارة.وكان رسامني زار للتهنئة. (الوكالة الوطنية)