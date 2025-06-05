بصورة جمجمة وسيجارة.. هكذا انتقد جنبلاط "حق النقض الاميركي"

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وكتب عبر حسابه على منصة "أكس"، بالانكليزية ما معناه: "في استخدمت حق النقض ضد قرار بوقف إطلاق النار في غزة. وكأن القتل يجب أن يستمر حتى يتم التوصل إلى الحل النهائي الذي يعني الدمار الشامل والموت في غزة". نشر رئيس السابق صورة هيكل عظمي مع نظارات شمسة وسيجارة.وكتب عبر حسابه على منصة "أكس"، بالانكليزية ما معناه: "في استخدمت حق النقض ضد قرار بوقف إطلاق النار في غزة. وكأن القتل يجب أن يستمر حتى يتم التوصل إلى الحل النهائي الذي يعني الدمار الشامل والموت في غزة".

وكانت قد استخدمت الولايات المتحدة في ، أمس، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانيٍة بدون قيود إلى القطاع المحاصر، في خطوة برّرتها بأنّ النصّ «يُقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية لحلّ النزاع».



وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الى في 20 كانون الثاني.