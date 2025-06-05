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لبنان

بصورة جمجمة وسيجارة.. هكذا انتقد جنبلاط "حق النقض الاميركي"

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:36
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نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط صورة هيكل عظمي مع نظارات شمسة وسيجارة.
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وكتب جنبلاط عبر حسابه على منصة "أكس"، بالانكليزية ما معناه: "في مجلس الأمن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار بوقف إطلاق النار في غزة. وكأن القتل  يجب أن يستمر حتى يتم التوصل إلى الحل النهائي الذي يعني الدمار الشامل والموت في غزة".
 
وكانت قد استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، أمس، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانيٍة بدون قيود إلى القطاع المحاصر، في خطوة برّرتها واشنطن بأنّ النصّ «يُقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية لحلّ النزاع».

وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.
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