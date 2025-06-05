"Tripoli Plus" تعرض ملامح "مهرجان طرابلس الكبير" على ثلاث وزيرات

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قام وفد من جمعية "Tripoli Plus" بجولة على وزيرات التربية ريما كرامي، الشباب والرياضة ندى بايراقداريان، والسياحة لورا ، حيث عرض ملامح "مهرجان الكبير"، لا سيما الجزء المخصص لوسط المدينة، والذي يُعد الأول من نوعه في .وأفاد بيان صادر عن الوفد أن الوزيرات الثلاث أبدين كل استعداد للدعم والحضور، مثنيات على روح المبادرة التي تهدف إلى إعادة الحياة والحيوية إلى المدينة، وتوفير مساحة حقيقية للشباب للتعبير والمشاركة.وختامًا، وجّه الوفد شكره للوزيرات على تفاعلهن الإيجابي والداعم، معربًا عن تطلعه إلى تعاون مثمر يصب في مصلحة طرابلس وأهلها.