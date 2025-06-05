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لبنان
بري بعد استهداف الضاحية: العدوان لن يحول بيننا وبين أعيادنا
Lebanon 24
05-06-2025
|
16:58
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رئيس مجلس النواب نبيه بري
، الخميس، العدوان الإسرائيليّ الذي طال الضاحية الجنوبية.
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وفي بيانه، قال
بري
: "الموقف حيال الإستباحة
الإسرائيلية
المتواصلة لسيادة
لبنان
ولقرارات الشرعية الدولية وآخرها العدوان الجوي
الإسرائيلي
الغاشم على محيط عاصمة لبنان كل لبنان
بيروت
في خاصرتها الجنوبية متطابق ومتبنٍ لموقف رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون
بكل المضامين الوطنية والسيادية، والتي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم
الدينية
عشية عيد الأضحى المبارك".
وختم
الرئيس بري
: "قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا".
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