بري بعد استهداف الضاحية: العدوان لن يحول بيننا وبين أعيادنا

استنكر ، الخميس، العدوان الإسرائيليّ الذي طال الضاحية الجنوبية.

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وفي بيانه، قال : "الموقف حيال الإستباحة المتواصلة لسيادة ولقرارات الشرعية الدولية وآخرها العدوان الجوي الغاشم على محيط عاصمة لبنان كل لبنان في خاصرتها الجنوبية متطابق ومتبنٍ لموقف رئيس الجمهورية العماد بكل المضامين الوطنية والسيادية، والتي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم عشية عيد الأضحى المبارك".

وختم : "قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا".