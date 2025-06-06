Advertisement

لبنان

من قلب التحديات... مبادرات لبنانية تعلّم العالم المقاومة وفنّ البقاء!

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
06-06-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1371298-638848032929574288.jpeg
Doc-P-1371298-638848032929574288.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
من قلب التحديات التي يواجهها لبنان، تتجلى روح لا تقهر وقدرة فريدة على تحويل الصعوبات إلى فرص. هي حقيقة يعيشها اللبنانيون يوميًا، رغماً عن الرغبة القاتلة أحياناً بالإستسلام إلى الحلول السهلة كالهجرة، وتتجلى هذه الحقيقة من خلال مشاريع صغيرة ومبادرات مجتمعية تنسج خيوط الأمل والإيمان في صميم لبنان.
Advertisement
 
فبينما يواجه الاقتصاد تحديات غير مسبوقة، يرفض الكثيرون الاستسلام، بل يختارون طريق الابتكار وريادة الأعمال. من هنا، لم تعد المشاريع الصغيرة مجرد وسيلة لكسب العيش، بل أصبحت شريان حياة للمجتمعات وفعل مقاومة حقيقيا.
 
 فبتنا نرى منذ العام 2019 حتى اليوم، شباناً يفتتحون مطاعم منزلية صغيرة تقدم أطباقًا أصيلة ومتنوعة، معتمدين على المنتجات المحلية لدعم المزارعين والصناعات الحرفية، كما بات شائعاً أن نرى عربات مخصصة لتحضير وتقديم الأطعمة السريعة على جوانب الطرقات.
 
من الطعام إلى المتاجر الإلكترونية التي تبيع المنتجات اليدوية، من الصابون الطبيعي إلى المجوهرات المصنوعة برقيّ، مما يفتح أسواقًا جديدة خارج الحدود الجغرافية. وهنا يلمع دور النساء على وجه الخصوص، هنّ اللواتي يبرعن في هذا المجال، ويحوّلن مهاراتهن التقليدية إلى مشاريع مدرة للدخل، سواء في الخياطة، الطبخ، أو حتى إعادة تدوير المواد لإنتاج تحف فنية.
 
كما أن من أبرز المشاريع التي أثبتت قدرة اللبناني على الصمود وعلّم من خلالها العالم فنّ البقاء، مبادرات الزراعة الحضرية ووالمبادرات الريفية المستدامة حيث  اتجه العديد من اللبنانيين إلى زراعة ما يحتاجونه بأنفسهم، فضلاً عن تحويل منازل قديمة في الأرياف خاصة إلى بيوت ضيافة تعزز السياحة في قرى لبنان الخلابة.
 
ولا يجب أن نغيب بشكل أكيد عن مبادرات دعم الصحة النفسية التي رأيناها تنشط لتنقذ الشباب اللبناني على وجه الخصوص من الأفكار السوداوية في خضّم كل المآسي التي يمرون بها.
 
الجميل في هذه المشاريع هو أنها لا توفر الدخل فقط، بل تعزز الشعور بالكرامة والاستقلالية، وتثبت أن الإبداع لا يعرف حدودًا في أوقات الشدة.
 
من هنا، تتجاوز قدرة اللبنانيين على الصمود الجانب الاقتصادي لتمتد إلى تكاتفهم المجتمعي. في ظل تراجع الخدمات العامة، نشهد طفرة في المبادرات التي يطلقها الأفراد والمجموعات لسد الفجوات. من حملات تنظيف الأحياء التي ينظمها المتطوعون، إلى المطابخ الخيرية التي توفر وجبات ساخنة للمحتاجين
 
كما أن المبادرات التعليمية تهوّن الحياة على الكثيرين، حيث يقوم العديد من المعلمين المتقاعدين أو المتطوعين بتقديم دروس تقوية مجانية للطلاب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم الخاص. وهذه الجهود، وإن كانت تبدو صغيرة، إلا أنها تشكل شبكة أمان اجتماعي غير مرئية، تحمي الأكثر ضعفًا وتمنحهم بصيصًا من الأمل.
 
ما نراه اليوم في لبنان ليس مجرد رد فعل على الأزمة، بل هو تجسيد لثقافة عميقة الجذور من الصمود والمرونة. إنها رسالة للعالم بأن الأمل يولد من رحم المعاناة، وأن المقاومة لا تحتاج دوماً لسلاح فتّاك، بل يمكن أن تكون على شكل إبداعي يزدهر في أحلك الظروف. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قاسم: الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة
lebanon 24
06/06/2025 20:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم عن الأمين العام لحزب الله: بمشروع المقاومة سنتجاوز التحديات ومشروع التطبيع هدفه قتل القضية الفلسطينية
lebanon 24
06/06/2025 20:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنواجه التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري
lebanon 24
06/06/2025 20:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم بين إنجازات 2000 وتحديات 2025: هل انتهى عصر المقاومة؟
lebanon 24
06/06/2025 20:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-06-06
13:32 | 2025-06-06
13:25 | 2025-06-06
13:09 | 2025-06-06
12:52 | 2025-06-06
12:23 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24