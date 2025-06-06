الطائفة الإسلامية العلوية احتفلت بعيد الأضحى في طرابلس

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احتفلت الطائفة الإسلامية العلوية بعيد الأضحى، حيث أقيمت صلاة العيد في السيدة فاطمة في منطقة جبل محسن بطرابلس، وسط حضور حاشد من أبناء الطائفة والمؤمنين، إلى جانب عدد من الشخصيات والاجتماعية وفاعليات.وأمّ المصلين الشيخ ، بحضور رئيس العلوي الشيخ .وشدد في خطبته،على أهمية عيد الأضحى كرمز للتضحية والإخلاص والإيمان، مستعرضا المعاني الروحية والإنسانية التي يجسدها، لاسيما في ظل ما يمر به الوطن من تحديات وأزمات، وأشار إلى أن "عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو محطة سنوية لتجديد الالتزام بالقيم السامية، ولتأكيد معاني العطاء والتكافل والتالف والتسامح".كما توجه بالدعوة إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين خاصة، إلى "التمسك بلحمة وطنية حقيقية، قادرة على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد "، محذرا من خطورة الانقسامات التي تهدد السلم الأهلي، ومشددا على ضرورة تغليب الحوار والعقل.وختم درويش بالدعاء بأن "يعيد الله هذا العيد على لبنان بالخير والأمن والاستقرار، وعلى الأمة الإسلامية بالمزيد من التضامن والازدهار".