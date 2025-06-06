Advertisement

لبنان

الطائفة الإسلامية العلوية احتفلت بعيد الأضحى في طرابلس

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1371367-638848132396780743.png
Doc-P-1371367-638848132396780743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الطائفة الإسلامية العلوية بعيد الأضحى، حيث أقيمت صلاة العيد في مسجد السيدة فاطمة الزهراء في منطقة جبل محسن بطرابلس، وسط حضور حاشد من أبناء الطائفة والمؤمنين، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية وفاعليات.
Advertisement

وأمّ المصلين الشيخ علي درويش، بحضور رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور.

وشدد في خطبته،على أهمية عيد الأضحى كرمز للتضحية والإخلاص والإيمان، مستعرضا المعاني الروحية والإنسانية التي يجسدها، لاسيما في ظل ما يمر به الوطن من تحديات وأزمات، وأشار إلى أن "عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو محطة سنوية لتجديد الالتزام بالقيم السامية، ولتأكيد معاني العطاء والتكافل والتالف والتسامح".

كما توجه بالدعوة إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين خاصة، إلى "التمسك بلحمة وطنية حقيقية، قادرة على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد لبنان"، محذرا من خطورة الانقسامات التي تهدد السلم الأهلي، ومشددا على ضرورة تغليب الحوار والعقل.

وختم درويش بالدعاء بأن "يعيد الله هذا العيد على لبنان بالخير والأمن والاستقرار، وعلى الأمة الإسلامية بالمزيد من التضامن والازدهار".

 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
lebanon 24
06/06/2025 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا هنأت بعيد الأضحى
lebanon 24
06/06/2025 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مشيخة العقل هنأت الدروز بعيد الأضحى: للتخفيف قدر الإمكان من مظاهر الابتهاج
lebanon 24
06/06/2025 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
من أمام برج ايفل.. نجمة سورية شهيرة تحتفل بعيد الأضحى وتُعايد الجمهور (صور)
lebanon 24
06/06/2025 20:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-06-06
13:32 | 2025-06-06
13:25 | 2025-06-06
13:09 | 2025-06-06
12:52 | 2025-06-06
12:23 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24