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لبنان

عبد الرزاق: للتضحية بخلافاتنا وأحقادنا في سبيل تحرير أرضنا من العدوّ

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:52
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أم رئيس جمعية "الإصلاح والوحدة" الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق، المصلين في مسجد برقايل- عكار والقى خطبة العيد قال فيها:  "اليوم هو يوم عيد الأضحى المبارك، وعنوانه التضحية والعطاء والتنازل لمصلحة الوطن والأمة، في يوم التضحية والعطاء يجب أن نتذكر غزة وما تقدمه من تضحيات منذ أكثر من عامين، وغزة تقاتل نيابة عن كل الأمة العربية والاسلامية". وطالب العرب بأن "يضحوا من أجل غزة وصمودها المشرف، وألا يضحوا بغزة، نعم لا يجب على العرب أن تكون غزة أضحيتهم وليتذكر العرب المثل القائل ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض ) ليكن صمود وثبات أهل غزة عنواناً ليقظة العرب والمسلمين من غفلتهم وصحوة ضمير".
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أضاف: "أهل غزة يواجهون مجزرة القتل والتدمير ومجزرة الجوع والتجويع والعرب تجلس على مقاعد المشاهدة لجرائم القتل والتجويع، وما يحصل في غزة من جرائم وتجويع لا مكان فيه للمجاملة والمسايرة لحكام العرب وشعوبهم المسؤولة عن ذلك"، مطالبا الشعب اللبناني ب"أن يكون عيد الأضحى هو عنوان لوحدة هذا الشعب في مقاومة الإحتلال والعدوان الصهيوني المستمر على لبنان". 

وقال: "المطلوب اليوم في عيد الأضحى أن نضحي بخلافاتنا وأحقادنا وصراعاتنا حتى نبني وطننا ونحرر أرضنا من العدو الصهيوني". 
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