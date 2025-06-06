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لبنان

بلجيكا تُدين الغارات على بيروت: تمثل انتهاكًا جديدًا

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:34
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أدانت وزارة الخارجية البلجيكية، مساء اليوم، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت أمس.
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واعتبرت أن هذه الغارات "تمثل انتهاكًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وطالبت الوزارة "جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين".
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