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لبنان
اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح
Lebanon 24
06-06-2025
|
23:09
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تتابع
اللجنة الخماسية
التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع
اللبنانية
باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة، وفق ما كتبت" الانباء
الكويتية
".
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اضافت: كما يتواصل بعض
أعضاء اللجنة
الخماسية
مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية.
وتحدثت معلومات عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز
الانتخابات البلدية
لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط
سيادة الدولة
على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة
لبنان
دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.
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