اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح

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تتابع التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة، وفق ما كتبت" الانباء ".اضافت: كما يتواصل بعض مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية.وتحدثت معلومات عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.