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لبنان

حل على صعيد التشكيلات الدبلوماسية.. وهذا موعد إقرارها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 05:54
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علم "لبنان24" أنّ الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة، أفضت إلى توافق على موضوع التشكيلات الدبلوماسية والتي ستعرض على مجلس الوزراء يوم الإثنين المُقبل لإقرارها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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