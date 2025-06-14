26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سليمان: لوحدة الصف وتحسين الواقع المعيشي
Lebanon 24
14-06-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك النائب محمد سليمان في لقاء مصالحة جامع عُقد في بلدة الفاعور –
البقاع
الأوسط، جمع بين عشيرتي الفاعور وأبو جبل وعائلة الدسوقي من بلدة جب جنين- البقاع
الغربي
، في حضور الوزير والنائب السابق محمد رحال، منسق "
تيار
المستقبل
" في البقاع سعيد ياسين، رؤساء بلديات ومخاتير ومشايخ ووجهاء وفاعليات عشائرية ورجال دين وشخصيات اجتماعية.
Advertisement
وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد النائب سليمان أن "هذا الاجتماع هو تجسيد للروابط الوطنية والاجتماعية المتينة"، مشدداً على أن "أبناء البقاع، بعشائرهم وعائلاتهم، كانوا وسيظلون نموذجاً للوحدة والتآخي والتضامن".
ودعا إلى "ضرورة وحدة الصف والعمل المشترك لتحسين الواقع المعيشي والإنمائي"، مؤكداً أن "النهوض بلبنان يتطلب تضافر الجهود والعمل بصدق وإخلاص"، ومشددا على "أهمية وضع
لبنان
على سكة التعافي، وإبعاده عن الأزمات والصراعات، وملاقاة الرؤية العربية التي تقودها
المملكة العربية السعودية
، بقيادة ولي
العهد
الأمير محمد بن سلمان
، الهادفة إلى حماية استقرار المنطقة وتعزيز نهضتها السياسية والاقتصادية".
وشكر سليمان للجان الصلح من وجهاء ومشايخ العشائر "جهودهم الكبيرة في ترسيخ المحبة والتآخي بين الأهل" .
من جهته
، شكر مرعي الفياض للنائب سليمان حضوره ومتابعته الحثيثة لمعالجة هذا الإشكال، مثنياً على دوره الوطني الجامع.
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة السوري: نأمل أن ينعكس رفع العقوبات الأوروبية على واقع الشعب المعيشي والاقتصادي وخاصة بمجال الطاقة
Lebanon 24
وزير الطاقة السوري: نأمل أن ينعكس رفع العقوبات الأوروبية على واقع الشعب المعيشي والاقتصادي وخاصة بمجال الطاقة
14/06/2025 18:47:47
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الجبهتان "الديمقراطية" و"الشعبية" تؤكدان من عين الحلوة على وحدة الصف الفلسطيني
Lebanon 24
الجبهتان "الديمقراطية" و"الشعبية" تؤكدان من عين الحلوة على وحدة الصف الفلسطيني
14/06/2025 18:47:47
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس المنتخب في جونية زار البون: إثناء على وحدة الصف
Lebanon 24
المجلس المنتخب في جونية زار البون: إثناء على وحدة الصف
14/06/2025 18:47:47
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية
Lebanon 24
وزير الزراعة: أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية
14/06/2025 18:47:47
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوى الأمن أوقفت شاباً... مارس أعمالاً منافية للحشمة مع فتاة أمام الناس!
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت شاباً... مارس أعمالاً منافية للحشمة مع فتاة أمام الناس!
10:54 | 2025-06-14
14/06/2025 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
Lebanon 24
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
10:47 | 2025-06-14
14/06/2025 10:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لإعادة الكهرباء لمناطق الضمّ والفرز وساحة النور
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لإعادة الكهرباء لمناطق الضمّ والفرز وساحة النور
10:29 | 2025-06-14
14/06/2025 10:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 7 أشخاص في غارة إسرائيليّة في بيت ليف
Lebanon 24
إصابة 7 أشخاص في غارة إسرائيليّة في بيت ليف
10:07 | 2025-06-14
14/06/2025 10:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عسيران: الولايات المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت لوقف العدوان على إيران ولبنان وغزة
Lebanon 24
عسيران: الولايات المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت لوقف العدوان على إيران ولبنان وغزة
10:05 | 2025-06-14
14/06/2025 10:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
15:35 | 2025-06-13
13/06/2025 03:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
15:20 | 2025-06-13
13/06/2025 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:54 | 2025-06-14
قوى الأمن أوقفت شاباً... مارس أعمالاً منافية للحشمة مع فتاة أمام الناس!
10:47 | 2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
10:29 | 2025-06-14
رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لإعادة الكهرباء لمناطق الضمّ والفرز وساحة النور
10:07 | 2025-06-14
إصابة 7 أشخاص في غارة إسرائيليّة في بيت ليف
10:05 | 2025-06-14
عسيران: الولايات المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت لوقف العدوان على إيران ولبنان وغزة
10:01 | 2025-06-14
تمديد مهلة تسليم سلاح "الحزب" وارتياح أميركي لما ينجزه الجيش
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 18:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24