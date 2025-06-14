ترقب زيارة الموفد الاميركي الى بيروت ومخاوف من "رسالة متشددة"

Advertisement

يترقب زيارة الموفد الجديد توم باراك الى والمتوقعة الاربعاء المقبل وما سيحمله بعد تنحية مورغان اورتاغوس عن هذه المهمة.ولم يعرف حتى الان ما اذا كان باراك سيتولى هذه المهمة بشكل دائم او مؤقت، باعتباره سفيرا لدولته في ومبعوثا خاصًا للرئيس الى ، لكن ستكون على لائحة اهتمامه مواضيع إضافية في ظل التطورات الميدانية، مع التأكيد على إبقاء لبنان في منأى عن أي تداعيات خطيرة في المنطقة.وقال مصدر مطلع لـ«الديار» انه لا يملك معلومات عن تحديد مواعيد للقاءات باراك مع المسؤولين، او ما سيطرحه في اطار الدور الاميركي بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 والوضع بين لبنان واسرائيل.واضاف المصدر ان كل ما ينشر حول ما سيطرحه الموفد الاميركي يندرج في اطار التكهنات والتوقعات، لكنه لم يخف توجسه من الاجواء السائدة في ظل الحرب الايرانية الاسرائيلية والموقف الاميركي المساند لاسرائيل وما اذا كان ذلك سيترجم بنقل باراك رسالة متشددة موجهة للبنان في اطار الضغط عليه للقبول بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل من اجل ما يوصف بترتيبات امنية وسياسية لاستقرار الوضع بين الطرفين.وردا على سؤال، قال المصدر ان لبنان عبر ويعبر دائما عن الالتزام الكامل باتفاق وقف النار والقرار 1701، وان الخروقات والانتهاكات تكمن في الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وفي استمرار احتلال العدو لاراض لبنانية، وان الجانب الاميركي الذي يرأس لجنة المتابعة مدعو للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وتنفيذ اتفاق وثف النار.وحول سلاح ، اوضح المصدر ان هذا الملف بيد رئيس الجمهورية الذي يتعامل معه بمسؤولية، انطلاقا مما اكد عليه في خطاب القسم وحصر السلاح بيد الدولة ووضع استراتيجية للامن الوطني.وقال سفير لبنان السابق في طبارة في حديث إلى «الأنباء الكويتية»: «لا جديد في جعبة باراك، بل مجرد متابعة لما بدأت به الموفدة الأميركية لاسيما لجهة تطبيق لبنان للقرار الدولي 1701 وسحب السلاح من حزب الله والمخيمات ، واستكمال انتشار الجيش على كامل الأراضي ، أي ان زيارة باراك تقليدية وتأتي في سياق تذكير لبنان بالمطلوب منه لا أكثر ولا أقل».