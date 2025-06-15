Advertisement

لبنان

شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1376268-638856113361710922.jpg
Doc-P-1376268-638856113361710922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط انه ونظرا لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، سيتم إلغاء رحلاتها من وإلى العراق  (بغداد) ليوم الاثنين 16 حزيران 2025 وفق التالي:
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إلغاء رحلات طيران الشرق الأوسط إلى العراق
lebanon 24
15/06/2025 21:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الإسرائيلية "أركياع" تعلن إلغاء جميع رحلاتها المقررة ليوم غد الأحد "نظرا للظروف الأمنية"
lebanon 24
15/06/2025 21:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء كافة الرحلات إلى الأردن والعراق
lebanon 24
15/06/2025 21:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الطيران الإيطالية "ITA": إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 19 الشهر الجاري
lebanon 24
15/06/2025 21:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2025-06-15
14:00 | 2025-06-15
13:52 | 2025-06-15
13:06 | 2025-06-15
12:32 | 2025-06-15
12:15 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24