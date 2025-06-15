شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط انه ونظرا لإستمرار إغلاق المجال الجوي ، سيتم إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد) ليوم الاثنين 16 حزيران 2025 وفق التالي:

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