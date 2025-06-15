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لبنان

وزارة الخارجية: نتابع موضوع العالقين في الخارج

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:15
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع موضوع العالقين في الخارج وتقوم بالإتصالات اللازمة لتسريع عودتهم.
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كما أعلنت أنه تتابع عبر بعثاتها الديبلوماسية الموجودة في الخارج للوقوف على أوضاع الرعايا اللبنانيين.
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