وزارة الخارجية: نتابع موضوع العالقين في الخارج

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كما أعلنت أنه تتابع عبر بعثاتها الديبلوماسية الموجودة في الخارج للوقوف على أوضاع الرعايا اللبنانيين.

أعلنت أنها تتابع موضوع العالقين في الخارج وتقوم بالإتصالات اللازمة لتسريع عودتهم.