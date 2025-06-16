"على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات

نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنَّ الجيش سينفذ غارات على على غرار ما فعله في خلال الحرب الأخيرة على .

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وذكر المصدر ذاته أن الجيش سيعلن خلال الساعات المقبلة تحذيرات لإخلاء مناطق سكنية في طهران.

وفي وقتٍ سابق، توعد الإسرائيلي بالمزيدِ من الضربات.

وخلال تصريحات له، اليوم الإثنين، قال إنَّ "سكان طهران سيدفعون الثمن قريباً"، مشيراً إلى أنَّ "هجمات إيران تهدف إلى ردع بلاده عن العمليات التي تنهك قدراتها العسكرية".

إلى ذلك، تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أن إيران أطلقت 370 صاروخاً تجاه منذ بداية الحرب يوم الجمعة.

في غضون ذلك، ذكرت قناة "العربية" أن إيران أبلغت دبلوماسيين بطهران استعدادها لوقف الهجمات إذا توقفت إسرائيل عن القصف.