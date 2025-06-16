Advertisement

لبنان

"على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات

Lebanon 24
16-06-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1376624-638856634218154728.jpg
Doc-P-1376624-638856634218154728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنَّ الجيش سينفذ غارات على طهران على غرار ما فعله في بيروت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
Advertisement
 
وذكر المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي سيعلن خلال الساعات المقبلة تحذيرات لإخلاء مناطق سكنية في طهران.
 
وفي وقتٍ سابق، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بالمزيدِ من الضربات.
 
وخلال تصريحات له، اليوم الإثنين، قال كاتس إنَّ "سكان طهران سيدفعون الثمن قريباً"، مشيراً إلى أنَّ "هجمات إيران تهدف إلى ردع بلاده عن العمليات التي تنهك قدراتها العسكرية".
 
إلى ذلك، تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أن إيران أطلقت 370 صاروخاً تجاه إسرائيل منذ بداية الحرب يوم الجمعة.
 
في غضون ذلك، ذكرت قناة "العربية" أن إيران أبلغت دبلوماسيين بطهران استعدادها لوقف الهجمات إذا توقفت إسرائيل عن القصف.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: الجيش سينفذ غارات على طهران على غرار ما فعله في بيروت (العربية)
lebanon 24
16/06/2025 12:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما شهده الدولار بعد "ضربة إيران"!
lebanon 24
16/06/2025 12:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال يومين.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر إبراهيم
lebanon 24
16/06/2025 12:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
lebanon 24
16/06/2025 12:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2025-06-16
05:20 | 2025-06-16
05:19 | 2025-06-16
05:01 | 2025-06-16
05:00 | 2025-06-16
04:56 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24