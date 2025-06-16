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لبنان
"على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات
Lebanon 24
16-06-2025
|
02:33
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نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنَّ الجيش سينفذ غارات على
طهران
على غرار ما فعله في
بيروت
خلال الحرب
الإسرائيلية
الأخيرة على
لبنان
.
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وذكر المصدر ذاته أن الجيش
الإسرائيلي
سيعلن خلال الساعات المقبلة تحذيرات لإخلاء مناطق سكنية في طهران.
وفي وقتٍ سابق، توعد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
إيران
بالمزيدِ من الضربات.
وخلال تصريحات له، اليوم الإثنين، قال
كاتس
إنَّ "سكان طهران سيدفعون الثمن قريباً"، مشيراً إلى أنَّ "هجمات إيران تهدف إلى ردع بلاده عن العمليات التي تنهك قدراتها العسكرية".
إلى ذلك، تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أن إيران أطلقت 370 صاروخاً تجاه
إسرائيل
منذ بداية الحرب يوم الجمعة.
في غضون ذلك، ذكرت قناة "العربية" أن إيران أبلغت دبلوماسيين بطهران استعدادها لوقف الهجمات إذا توقفت إسرائيل عن القصف.
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