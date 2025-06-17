الطلاب المهنيون في طرابلس يرفضون إجراء الامتحانات الرسمية في هذه المنطقة

علم أن حالا من الاستياء تسود بين طلاب عدد كبير من طلاب التعليم المهني وأهاليهم في مدينة ، وذلك على خلفية قرار وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي إجراء بعض الامتحانات الرسمية في منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وبحسب المعلومات، فإن قسمًا كبيرًا من طلاب طرابلس يرفضون التوجه إلى مراكز الامتحان في الضاحية، وسط مخاوف من الأوضاع الأمنية الراهنة، في حين أبدى العديد من الأهالي اعتراضهم على إرسال أبنائهم، معتبرين أن القرار غير منصف جغرافيًا وأمنيًا.



وطالب الأهالي والطلاب بالتراجع عن هذا القرار، والعمل على تخصيص مراكز للامتحانات في أو مناطق أكثر توازنًا جغرافيًا لضمان مشاركة الجميع في الاستحقاق .