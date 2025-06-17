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لبنان

الطلاب المهنيون في طرابلس يرفضون إجراء الامتحانات الرسمية في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2025 | 05:55
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علم أن حالا من الاستياء تسود بين طلاب عدد كبير من طلاب التعليم المهني وأهاليهم في مدينة طرابلس، وذلك على خلفية قرار وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي إجراء بعض الامتحانات الرسمية في منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وبحسب المعلومات، فإن قسمًا كبيرًا من طلاب طرابلس يرفضون التوجه إلى مراكز الامتحان في الضاحية، وسط مخاوف من الأوضاع الأمنية الراهنة، في حين أبدى العديد من الأهالي اعتراضهم على إرسال أبنائهم، معتبرين أن القرار غير منصف جغرافيًا وأمنيًا.

وطالب الأهالي والطلاب الوزيرة بالتراجع عن هذا القرار، والعمل على تخصيص مراكز للامتحانات في الشمال أو مناطق أكثر توازنًا جغرافيًا لضمان مشاركة الجميع في الاستحقاق التربوي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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