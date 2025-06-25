الملف اللبناني غير مطروح في التفاوض المقبل واضاءة اسرائيلية على تمويل "حزب الله"

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لا تزال الأوساط الرسمية تتابع باهتمام ما نقله المبعوث الأميركي توم باراك في زيارته الأخيرة إلى ، وسط قناعة آخذة بالتبلور لدى معظم المسؤولين بأن الضربة الأميركية لإيران غيّرت قواعد اللعبة وفرضت واقعاً جديداً على مستوى المنطقة، قوامه الاستقرار الشامل كعنوان للمرحلة المقبلة.وبحسب "الديار"، فقد سعت المراجع العليا في خلال الأيام الماضية إلى استكشاف الموقف الأميركي من الملف اللبناني، في ضوء التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة بين وإسرائيل وللتحقق مما إذا كان مدرجاً على جدول أي مفاوضات إقليمية أو دولية مقبلة. غير أن المعلومات المتقاطعة تشير بوضوح إلى أن الملف اللبناني ليس مطروحًا في أي مرحلة تفاوضية حالية، بل إن المفاوضات المرتقبة ستبدأ من «النقطة الأولى»، لا من الجولة الثالثة كما يروّج البعض، باعتبار أن الحرب أنهت مرحلة وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة: ما بعد البرنامج .واشارت" النهار" الى عودة إلى اثارة ملف تمويل " " على خلفية اغتيالها قبل يومين هيثم عبد الله بكري الذي وصف بأنه مصرفي على صلة وثيقة بـ"حزب الله". وأعلن أمس المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن "طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري دقيق في منطقة وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة "الصادق" للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع حزب الله الإرهابي لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنظيم". وقال إن "شبكة الصادق للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة حزب الله الإرهابية". كما أشار إلى أنه "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني، والذي كان يدير بشكل حصري أجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه، والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في ، ، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية". واعتبر أن " على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري تعتبران ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله الإرهابية".واللافت في هذا السياق، ما نقلته قناة "الحدث" عن مصدر مقرّب من "حزب الله" أمس، من أن "أنظار إسرائيل ستعود إلى لبنان بعد وقف الحرب مع إيران"، مؤكداً أن "عودة نشاط إسرائيل للبنان ستكون بالضغط السياسي والعسكري". ونسبت إلى المصدر أن "ملف السلاح شمال الليطاني سيكون عنوان البحث الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "جزءاً من مخازن سلاح الحزب معروف لدى إسرائيل ويمكن ضربها بأي لحظة، أما مخازن سلاح الحزب "النوعي" غير معروفة لإسرائيل وتتواجد شمال الليطاني". وأضاف أن "إسرائيل تمارس اليوم جهداً استخباراتياً كبيراً لمعرفة أماكن المخازن "النوعية" وتدميرها، فيما جهود إسرائيل الحالية منصبة على كشف المنصات والمسيرات التي ما زال يملكها الحزب".وكتبت" الشرق الاوسط": بينما تواصل المسيّرات التحليق فوق سماء الجنوب اللبناني، وتتصاعد وتيرة ونيران التوغّل، يعيش أبناء الجنوب تحت وطأة حرب من نوع آخر. حرب نفسية يومية تتعدى الاستهداف العسكري إلى محاولة تقويض الحياة اليومية، وتفكيك النسيج الاجتماعي. هذه الحرب غير المعلنة تُخاض بوسائل عدّة، منها المسيَّرات التي لا تغادر الأجواء، ومنها القنابل الصوتية إضافة إلى الإتيالات المتنقلة، وكلّها تزرع في النفوس شعوراً بأن لا مكان آمناً، لا في البيوت، ولا في الحقول، ولا حتى في أطراف القرى.