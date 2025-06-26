"حزب الله" لم يحشد!

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لم تشكل التظاهرة التي نفذها مناصرون لحزب الله أمام السفارة الايرانية في أمس، احتفالاً بما اعتبروه انتصاراً لايران على اسرائيل في الحرب، مفاجأة على الساحة .الا ان المفاجأة كانت، بحسب مصادر متابعة بحجم الحضور الشعبي الذي شارك في هذه التظاهرة والذي جاء خجولا جداً مقارنة مع الحشود التي كانت تشارك سابقا في مثل هذه الاحتفالات.واعتبرت المصادر "ان هذا الحشد يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى اقتناع "البيئة الحاضنة" بهكذا انتصارات او بمدى قدرة بعد اليوم على الحشد".