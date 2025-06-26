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لبنان

"حزب الله" لم يحشد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2025 | 03:15
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لم تشكل التظاهرة التي نفذها مناصرون لحزب الله أمام السفارة الايرانية في بيروت أمس، احتفالاً بما اعتبروه انتصاراً لايران على اسرائيل في الحرب، مفاجأة على الساحة اللبنانية.
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الا ان المفاجأة كانت، بحسب مصادر متابعة بحجم الحضور الشعبي الذي شارك في هذه التظاهرة والذي جاء خجولا جداً مقارنة مع الحشود التي كانت تشارك سابقا في مثل هذه الاحتفالات.
واعتبرت المصادر "ان هذا الحشد يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى اقتناع "البيئة الحاضنة" بهكذا انتصارات او بمدى قدرة حزب الله بعد اليوم على الحشد".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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