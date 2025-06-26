توقيف 7 أشخاص وضبط أسلحة في بعلبك وعكار

صدر عن – البيان الآتي: "أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الكيال - المواطنَين (ج.ج.) و(ر.ج.) المطلوب توقيفهما بجرم السرقة والاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا.

Advertisement

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الرويمة – 5 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".