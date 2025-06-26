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لبنان

توقيف 7 أشخاص وضبط أسلحة في بعلبك وعكار

Lebanon 24
26-06-2025 | 05:18
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الكيال - بعلبك المواطنَين (ج.ج.) و(ر.ج.) المطلوب توقيفهما بجرم السرقة والاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا.
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كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الرويمة – عكار 5 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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