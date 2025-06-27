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لبنان

بنك لبنان والمهجر يطلق خدمة Google Pay... وهذه ميزاتها!

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:36
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  أعلن بنك لبنان والمهجر  إتاحة خدمة Google Pay لحاملي بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عنه، "في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الدفع الرقمي وتوفير حلول دفع حديثة وآمنة لعملائه".
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ووفقا لبيان صادر عن البنك"، سيتمكن جميع حاملي بطاقات بلوم – المباشرة، الائتمانية، والمسبقة الدفع – من إجراء عمليات دفع سريعة  ولا تلامسية من خلال أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، سواء داخل لبنان أو خارجه، إضافة إلى إمكانات الدفع عبر الإنترنت. وتوفر خدمة Google Pay تجربة دفع سلسة وآمنة، تتيح للعملاء امكان الدفع بسهولة باستخدام هواتفهم الذكية أو ساعاتهم الذكية".

وقال رئيس مجلس الإدارةالمدير العام في بنك لبنان والمهجرد سعد أزهري:"يسرّنا الإعلان عن تفعيل خدمة  Google Pay لحاملي بطاقات فيزا وماستركارد، وهي خطوة تعكس التزامنا بتقديم تجارب دفع آمنة وسلسة ومتطورة لعملائنا. وتُجسد هذه الخطوة التزامنا المستمر بالابتكار وتوفير الراحة، مما يمنح العملاء المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية اتمام دفعاتهم".

وختم البيان:"ويمكن للعملاء تفعيل الخدمة من خلال تحميل تطبيق محفظة Google (Google Wallet) من متجر play store، ثم إضافة بطاقتهم بلوم، ليصبح بإمكانهم الدفع في أي نقطة بيع تدعم تقنية الدفع بدون تلامس".
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