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لبنان

اجتماع في منزل الخير: لن ننام قبل أن نرى المياه تصل إلى حي حمدون

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:54
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أجرى النائب أحمد الخير إلى "اجتماع طارئ" في منزله، ضم رئيس بلدية المنية الشيخ توفيق زريقة، رئيس دائرة مياه المنية مصطفى عيد ومحمد عادل عوض، وذلك بهدف بحث سبل تأمين مياه الري إلى بساتين حي حمدون.
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وخلال الاجتماع، عرض عيد أبرز المعوّقات التي تحول دون وصول المياه، والتي تبيّن أنها تشمل انسدادًا في الأقنية ووجود تعدّيات عليها من قبل عدد من أصحاب البيوت البلاستيكية في أكثر من موقع.
وفي إطار المعالجة الفورية، أوعز زريقة بإرسال فرق عمل من البلدية للبدء بتنظيف الأقنية وفتح العبارات.
من جهته، أكد الخير عزمه على إزالة التعدّيات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، مشدّدًا على أن "العمل مستمر ولن ننام قبل أن نرى المياه تصل إلى حي حمدون الليلة".
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