اجتماع في منزل الخير: لن ننام قبل أن نرى المياه تصل إلى حي حمدون

أجرى النائب إلى "اجتماع طارئ" في منزله، ضم رئيس بلدية الشيخ توفيق زريقة، مياه المنية مصطفى عيد ومحمد ، وذلك بهدف بحث سبل تأمين مياه إلى بساتين حي حمدون.

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وخلال الاجتماع، عرض عيد أبرز المعوّقات التي تحول دون وصول المياه، والتي تبيّن أنها تشمل انسدادًا في الأقنية ووجود تعدّيات عليها من قبل عدد من أصحاب البيوت البلاستيكية في أكثر من موقع.

وفي إطار المعالجة الفورية، أوعز زريقة بإرسال فرق عمل من البلدية للبدء بتنظيف الأقنية وفتح العبارات.

، أكد الخير عزمه على إزالة التعدّيات بالتعاون مع المعنية، مشدّدًا على أن "العمل مستمر ولن ننام قبل أن نرى المياه تصل إلى حي حمدون الليلة".