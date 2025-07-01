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لبنان

إطلاق نار خارج مجلس عاشورائي في صور

Lebanon 24
01-07-2025 | 13:23
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سُمع إطلاق نار خارج المجلس العاشورائي المركزي الذي تقيمه حركة أمل في مدينة صور، ويعمل الجيش على ملاحقة مطلق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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