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لبنان

حركة غير مُعتادة قرب مبنى مستوصف بلدية الميناء.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه أثناء مرور عدد من أعضاء المجلس البلدي في مدينة الميناء ـ طرابلس قرب مبنى مستوصف بلدية الميناء المغلق منذ سنوات لاحظوا وجود حركة غير معتادة ووجود أشخاص يقومون بإخراج أدوية من داخله.
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وبعد اقترابهم وتفقد المكان، تبيّن وجود كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية، وقد أُبلغوا أن هذه المواد يتم إخراجها تمهيدًا لإتلافها.

وعلى الفور، قام الأعضاء بإقفال الباب الحديدي للمبنى وإبلاغ دائرة الصحة في محافظة الشمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة.




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