حركة غير مُعتادة قرب مبنى مستوصف بلدية الميناء.. وهذا ما تبين

Advertisement

أفادت مندوبة " " انه أثناء مرور عدد من في ـ قرب مبنى مستوصف المغلق منذ سنوات لاحظوا وجود حركة غير معتادة ووجود أشخاص يقومون بإخراج أدوية من داخله.وبعد اقترابهم وتفقد المكان، تبيّن وجود كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية، وقد أُبلغوا أن هذه المواد يتم إخراجها تمهيدًا لإتلافها.وعلى الفور، قام الأعضاء بإقفال الباب الحديدي للمبنى وإبلاغ في لاتخاذ الإجراءات اللازمة.