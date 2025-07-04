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لبنان

طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:09
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل .
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وجاء في النشرة  الآتي:

-الحال العامة:   طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الاحد المقبل حيث يتحول الى حار نسبيا خصوصا في المناطق الجبيلة والداخلية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31،  زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب محلي على الجبال المتوسطة في الفتر الصباحية وتنشط الرياح في المناطق الشرقية اعتبارا من بعد الظهر.
السبت:  
مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل .
الأحد:  
قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
الإثنين:  
قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تنشط أحيانا شمال شرق البلاد فتصل الى 45 كم/س.
-الانقشاع:   جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%.
-حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 27 درجة. 
-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,32
-ساعة غروب الشمس:  19,53
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