"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الورقة التي قدّمتها أميركا مؤخراً للبنان عبر المبعوث توماس برّاك، تمثل اقتراحاً لترتيب أمنيّ مع .

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وذكر التقرير الذي ترجمهُ " " إنَّ هذا الاقتراح ينصُّ على انسحاب الجيش من النقاط الـ5 التي سيطر عليها في الأراضي على طول الحدود بين وإسرائيل، وأضاف: "في المقابل، سيعمل على تفكيك مواقع شمال ".

وأكمل: "وفقاً للمقترح الأميركي، ستتم الخطوات تدريجياً، أي أن كل طرف سينفذ مهمةً مُوكلة إليه، والطرف الآخر سيُقابلها بمهمةٍ أخرى، وهكذا. بعد 6 أشهر، وفقاً للمقترح، سيُكمل الطرفان ما كُلّفا به. عندها، سيتم إنهاء وجود حزب الله في المنطقة الواقعة بين الليطاني وبيروت من جهة، ومن جهة أخرى، لن يبقى جندي إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية".

وتابع: "خطة (الخطوة بخطوة) هي الخطوة الأولى على طريق المحادثات الدبلوماسية بين والقدس، وتأتي بعد ثمانية أشهر من وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وخلالها كان حزب الله يتلقى ضربات شبه يومية من الجيش الإسرائيلي من دون أي رد. كذلك، يعمل الجيش اللبناني بشكل كبير ضد حزب الله، حيث تمركز عناصره في مواقع ومناطق في الجنوب كانت في السابق معاقل للتنظيم".

وأضاف: "هذه أيامٌ غير اعتيادية في علاقاتنا مع لبنان. أيامٌ تُعاني فيها قيادة حزب الله من الخسارة والجرح. وكما هو الحال في الآن، يحظى لبنان حالياً بفرصة للتعافي. الأميركي للبنان ليس مجرد وساطة، بل هو أيضًا حضنٌ ، وبيروت تدرك ذلك جيداً".

وختم: "حزب الله اليوم ليس كما كان قبل عام أو عامين، بل يعاني الكثير لاسيما على الصعيد المالي، فيما تشير كل الدلائل إلى أنَّ عصراً إقليمياً جديداً على الأبواب".