30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-07-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الورقة التي قدّمتها أميركا مؤخراً للبنان عبر المبعوث توماس برّاك، تمثل اقتراحاً لترتيب أمنيّ مع
إسرائيل
.
Advertisement
وذكر التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّ هذا الاقتراح ينصُّ على انسحاب الجيش
الإسرائيلي
من النقاط الـ5 التي سيطر عليها في الأراضي
اللبنانية
على طول الحدود بين
لبنان
وإسرائيل، وأضاف: "في المقابل، سيعمل
الجيش اللبناني
على تفكيك مواقع
حزب الله
شمال
الليطاني
".
وأكمل: "وفقاً للمقترح الأميركي، ستتم الخطوات تدريجياً، أي أن كل طرف سينفذ مهمةً مُوكلة إليه، والطرف الآخر سيُقابلها بمهمةٍ أخرى، وهكذا. بعد 6 أشهر، وفقاً للمقترح، سيُكمل الطرفان ما كُلّفا به. عندها، سيتم إنهاء وجود حزب الله في المنطقة الواقعة بين الليطاني وبيروت من جهة، ومن جهة أخرى، لن يبقى جندي إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية".
وتابع: "خطة (الخطوة بخطوة) هي الخطوة الأولى على طريق المحادثات الدبلوماسية بين
بيروت
والقدس، وتأتي بعد ثمانية أشهر من وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وخلالها كان حزب الله يتلقى ضربات شبه يومية من الجيش الإسرائيلي من دون أي رد. كذلك، يعمل الجيش اللبناني بشكل كبير ضد حزب الله، حيث تمركز عناصره في مواقع ومناطق في الجنوب كانت في السابق معاقل للتنظيم".
وأضاف: "هذه أيامٌ غير اعتيادية في علاقاتنا مع لبنان. أيامٌ تُعاني فيها قيادة حزب الله من الخسارة والجرح. وكما هو الحال في
سوريا
الآن، يحظى لبنان حالياً بفرصة للتعافي.
العرض
الأميركي للبنان ليس مجرد وساطة، بل هو أيضًا حضنٌ
من واشنطن
، وبيروت تدرك ذلك جيداً".
وختم: "حزب الله اليوم ليس كما كان قبل عام أو عامين، بل يعاني الكثير لاسيما على الصعيد المالي، فيما تشير كل الدلائل إلى أنَّ عصراً إقليمياً جديداً على الأبواب".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معاريف عن مصدر أمني: عازمون على المضي قدما في الخطة العسكرية ولن نتنازل عن أي رهينة
Lebanon 24
معاريف عن مصدر أمني: عازمون على المضي قدما في الخطة العسكرية ولن نتنازل عن أي رهينة
05/07/2025 12:51:12
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلّى عنها والدها وهي في الرابعة من عمرها.. ممثلة ومُقدمة برامج لبنانيّة: "ضليت ناطرتو 6 أشهر وما رجع"
Lebanon 24
تخلّى عنها والدها وهي في الرابعة من عمرها.. ممثلة ومُقدمة برامج لبنانيّة: "ضليت ناطرتو 6 أشهر وما رجع"
05/07/2025 12:51:12
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن بلدية تل أبيب: نجري فحصًا للمباني المتضررة بالصواريخ الإيرانية لاتخاذ قرار في شأن هدمها
Lebanon 24
معاريف عن بلدية تل أبيب: نجري فحصًا للمباني المتضررة بالصواريخ الإيرانية لاتخاذ قرار في شأن هدمها
05/07/2025 12:51:12
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل 6 أشهر بالإجماع
Lebanon 24
مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل 6 أشهر بالإجماع
05/07/2025 12:51:12
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد انتشار خبر عن انتحار سجين في رومية... توضيح من قوى الأمن
Lebanon 24
بعد انتشار خبر عن انتحار سجين في رومية... توضيح من قوى الأمن
05:45 | 2025-07-05
05/07/2025 05:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
Lebanon 24
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
05:23 | 2025-07-05
05/07/2025 05:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
05:09 | 2025-07-05
05/07/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل
Lebanon 24
الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل
04:58 | 2025-07-05
05/07/2025 04:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
Lebanon 24
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
04:56 | 2025-07-05
05/07/2025 04:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:45 | 2025-07-05
بعد انتشار خبر عن انتحار سجين في رومية... توضيح من قوى الأمن
05:23 | 2025-07-05
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
05:09 | 2025-07-05
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
04:58 | 2025-07-05
الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل
04:56 | 2025-07-05
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
04:55 | 2025-07-05
بعد فيديو المسلحين.. عمليات دهم للجيش في زقاق البلاط
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24