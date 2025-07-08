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لبنان

لجنة الدفاع والداخلية تقرّ احتساب خدمة العلم في القطاع العام

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:25
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عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور وزير الدفاع ميشال منسى والنواب الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية، وناقشت خلالها عددًا من اقتراحات القوانين.
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وجاء في بيان اللجنة بعد الجلسة: إقرار اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام، إحالة اقتراح القانون المتعلق بـتشريع التدريب العسكري على وزارة الدفاع لإبداء الرأي خلال مهلة ثلاثة أشهر، تأجيل البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية الآبار المحفورة غير المرخّصة إلى جلسة مقبلة، بسبب غياب مقدم الاقتراح وعدم حضور ممثل عن وزارة الطاقة، إحالة اقتراح القانون المتعلق بـإعادة عناصر ورتباء سُرّحوا سابقًا من الضابطة الجمركية على المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي.

كما أحيل اقتراح قانون يقضي بإضافة قرية "تل إندي" إلى قرى قضاء عكار على وزارة الداخلية لإبداء الرأي.

وأكّدت اللجنة أنها ستتابع مناقشة باقي الاقتراحات في الجلسات المقبلة، بعد ورود ملاحظات الجهات المعنية.
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