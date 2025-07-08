لجنة الدفاع والداخلية تقرّ احتساب خدمة العلم في القطاع العام

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عقدت والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب ، بحضور والنواب الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية، وناقشت خلالها عددًا من اقتراحات القوانين.وجاء في بيان اللجنة بعد الجلسة: إقرار اقتراح القانون إلى احتساب خدمة للعاملين في القطاع العام، إحالة اقتراح القانون المتعلق بـتشريع التدريب العسكري على لإبداء الرأي خلال مهلة ثلاثة أشهر، تأجيل البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية الآبار المحفورة غير المرخّصة إلى جلسة مقبلة، بسبب غياب مقدم الاقتراح وعدم حضور ممثل عن ، إحالة اقتراح القانون المتعلق بـإعادة عناصر ورتباء سُرّحوا سابقًا من على لإبداء الرأي.كما أحيل اقتراح قانون يقضي بإضافة قرية "تل إندي" إلى قرى على لإبداء الرأي.وأكّدت اللجنة أنها ستتابع مناقشة باقي الاقتراحات في الجلسات المقبلة، بعد ورود ملاحظات الجهات المعنية.