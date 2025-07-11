سقوط مُحلّقة إسرائيلية بعد إلقائها قنبلة على مركبة في كفركلا

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سقطت مُحلّقة إسرائيلية وانفجرت القنبلة التي كانت تحملها وذلك بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع بيك آب في بلدة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد تضررت مركبة " " جراء القنبلة.