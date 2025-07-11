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لبنان

سقوط مُحلّقة إسرائيلية بعد إلقائها قنبلة على مركبة في كفركلا

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:40
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سقطت مُحلّقة إسرائيلية وانفجرت القنبلة التي كانت تحملها وذلك بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع بيك آب في بلدة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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 وقد تضررت مركبة "البيك اب" جراء القنبلة. 
 
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