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لبنان
بالصورة... هذه هويّة شهيد "غارة الخيام"
Lebanon 24
12-07-2025
|
08:28
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علم "
لبنان 24
"، أنّ المواطن وسام
أبو عباس
استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت
صباح اليوم
، منزلاً في بلدة
الخيام
، في
جنوب لبنان
.
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