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لبنان

تصعيد مضبوط بسقف سياسي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-07-2025 | 01:45
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يُظهر حزب الله مقاربة مزدوجة للمرحلة المقبلة، إذ يتوقع تصعيدًا إســرائيليًا محدودًا في الجنوب اللبناني ضمن إطار الضغط والتلويح بالقوة، لكنه في الوقت نفسه يراهن على ليونة أميركية آخذة في التبلور، خصوصًا مع الحديث عن احتمال بدء حوار مباشر أو غير مباشر بين واشنطن وطهران.
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وتأتي هذه التقديرات في سياق قراءة الحزب للتوازنات الإقليمية، حيث يعتبر أن أي تصعيد سيكون مضبوطًا بسقف سياسي، وأن الانفتاح الأميركي على إيران قد ينعكس على ملفات المنطقة، ومنها لبنان، ما يُبقي هامش التهدئة قائمًا إلى جانب احتمالات التصعيد المحدود.
وبحسب قراءة اوساط مقرّبة من "حزب الله" فان الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت حفار آبار في منطقة البقاع امس دليل إضافي على محدودية بنك الأهداف لدى إسرائيل داخل لبنان".
ووفق المصادر "فان الاستهداف لم يكن لورشة عسكرية أو هدف استراتيجي، بل لمعدّات مدنية مخصصة لحفر الآبار، ما يؤكد أن إسرائيل باتت تبحث عن أي حركة قد تُفسَّر بأنها نشاط حفر أو تجهيز تحت الأرض لتقوم بضربها".
وترى المصادر "ان هذا السلوك يعكس حالة من التوتر والعمى الاستخباراتي، خصوصا ان عددا كبيرا من السوريين استشهدوا في هذه الغارة وهؤلاء لا يمكن ان يتواجدوا في موقع عسكري، بحيث باتت تُطلق غاراتها بناءً على الشك لا على معلومات دقيقة".
 
المصدر: لبنان 24
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