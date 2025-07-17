شحادة يشدد على المناصفة والكفاءة في التعيينات الإدارية بمجلس الوزراء

كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحاده، عبر حسابه علىى منصة "أكس": في موضوع الهيئات الناظمة للتعيينات الإدارية في الفئة الأولى، خلال جلسة ، شددت على اعتماد مبدأ المناصفة بين والمسلمين، مع أعلى معايير الكفاءة، كما وعدم إعطاء الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءة لأنها أمر أساسي".

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