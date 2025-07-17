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لبنان

شحادة يشدد على المناصفة والكفاءة في التعيينات الإدارية بمجلس الوزراء

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:41
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كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحاده، عبر حسابه علىى منصة "أكس": في موضوع الهيئات الناظمة للتعيينات الإدارية في الفئة الأولى، خلال جلسة مجلس الوزراء، شددت على اعتماد مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، مع أعلى معايير الكفاءة، كما وعدم إعطاء الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءة لأنها أمر أساسي".
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