Advertisement

لبنان

فضل الله: لتغليب لغة الحوار على لغة الاقتتال

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1394130-638886101691926852.jpg
Doc-P-1394130-638886101691926852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك تحت عنوان "الكلمة وتداعياتها على المجتمع".
Advertisement
 
وقال فضل الله "إنّنا في عصر الفتن، ونحن بحاجة إلى من يئد تلك الفتن لا من يسعّرها، وإلى من يبرّد القلوب، لا من يثير مكامن الحقد فيها"، وأضاف: "هذا لا يتمّ إلا بالكلمة الطيّبة التي تقرّب القلوب، وتعزّز أواصر الوحدة، وتزيل التوترات والأحقاد من النفوس".

وفي رده عن الأسئلة أجاب: "نؤمن بالدوائر المنفتحة وليس المغلقة ونحن من الذين يخلصون لوطنهم وقدموا التضحيات الجسام من اجل الحفاظ على سيادته وكرامة إنسانه وهذا الإخلاص والانتماء لم يمنعا من ان نقف مع كل القضايا العادلة والمحقة من خلال دراسة السبل الواقعية للمساعدة والتي تأخذ في الاعتبار كل المحاذير والمتغيرات".

وتطرق إلى ما يحصل في سوريا معتبراً ان "من يدير هذا البلد لم يحسن ادارته ولم يأخذ في الاعتبار الهواجس لدى هذه الطائفة أو تلك ولم يساوِ بين المواطنين مما أدى إلى ما شهدناه من اقتتال ومجازر حيث استطاع الكيان الصهيوني ان ينفذ منها بحجة دفاعه عن هذه الطائفة أو تلك ليستفيد من كل هذه المجازر وهذه الأحداث ويزيد من تدخله في سوريا".

وختم كلامه "بضرورة تغليب لغة الحوار على لغة الاقتتال والدم والتفرقة والعمل على إزالة كل ما يعرض هذا البلد إلى مخاطر الحرب الاهلية والتقسيم حتى يعود لسوريا دورها الريادي وتكون ملجأً لكل مكوناتها".
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: لحوار خارج لغة السلاح يفضي لوقف الاقتتال وضبط الممارسات المهينة
lebanon 24
20/07/2025 17:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: للابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض
lebanon 24
20/07/2025 17:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي: العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة
lebanon 24
20/07/2025 17:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة عن مسؤول إيرانيّ: إذا أرادت واشنطن حلًا دبلوماسيًا فعليها التخلي عن لغة التهديد والعقوبات
lebanon 24
20/07/2025 17:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-07-20
10:01 | 2025-07-20
09:36 | 2025-07-20
09:30 | 2025-07-20
09:17 | 2025-07-20
09:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24