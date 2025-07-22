تضارب المواعيد يؤجل مناقشة قوانين الانتخاب

أعلنت المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، انه "بسبب تزامن إنعقاد جلسة مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/7/2025، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا".

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