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لبنان

شقير بحث مع سفير إندونيسيا في تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:35
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استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير إندونيسا في لبنان ديكي كومار في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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 شقير

بدايةً رحب شقّير بسفير إندونيسيا وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكداً "أهمية التعاون المشترك من أجل تقوية العلاقات الإقتصادية الثنائية".

ولفت شقير إلى أن" هناك الكثير من الفرص في لبنان وفي إندونيسيا ولا بد من تعريف القطاع الخاص في البلدين عليها للإستثمار فيها"، مشيراً الى" ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين".

سفير إندونيسيا

من جهته شكر كومار شقير على "حسن استقباله وعلى اهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مؤكداً أيضاً" اهتمام بلاده في تنميو هذا الجانب من العلاقات الثنائية".

وإذ اشار كزمار إلى "أهمية التعاون بين القطاعين الخاص لتحديد الفرص المتاحة في البلدين"، لفت الى أن "بلاده ستنظم معرضاً للمنتجات الأندونيسية في تشرين الأول المقبل، وهو يشكل فرصة لتعرف رجال الأعمال اللبنانيين على المنتجات الأندونيسية وكذلك لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الأندونيسين".

في نهاية، اللقاء قدم شقير للسفير كومار كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
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