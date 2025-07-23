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لبنان

في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"

Lebanon 24
23-07-2025 | 16:31
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تعرّض المدعوان "ع.ح" و "م.أ" لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلّان دراجة نارية، وذلك خلال محاولة سلب وقعت على بولفار طرابلس قبل أن يفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
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وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج، وقد وصفت حالتهما بالمستقرة.

بدورها، تعمل مخابرات الجيش على تعقّب الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
 
 
 
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