في طرابلس.. سقوط جرحى خلال "محاولة سلب"

تعرّض المدعوان "ع.ح" و "م.أ" لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلّان دراجة نارية، وذلك خلال محاولة سلب وقعت على بولفار قبل أن يفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.

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وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج، وقد وصفت حالتهما بالمستقرة.



بدورها، تعمل مخابرات الجيش على تعقّب الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.