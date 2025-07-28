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لبنان

صديقه منذ الثمانينيات.. مارسيل خليفة يُعزّي فيروز بغياب زياد

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:35
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وصل الفنان مارسيل خليفة إلى كنيسة المحيدثة لتقديم واجب العزاء للسيدة فيروز برحيل نجلها الفنان الكبير زياد الرحباني.
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وتأتي زيارة خليفة تعبيرًا عن حزنه العميق لغياب صديق ورفيق درب امتدت صداقتهما لعقود، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
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