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لبنان
صديقه منذ الثمانينيات.. مارسيل خليفة يُعزّي فيروز بغياب زياد
Lebanon 24
28-07-2025
|
05:35
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وصل الفنان
مارسيل خليفة
إلى
كنيسة
المحيدثة لتقديم واجب العزاء للسيدة
فيروز
برحيل نجلها الفنان الكبير
زياد الرحباني
.
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وتأتي زيارة
خليفة
تعبيرًا عن حزنه العميق لغياب صديق ورفيق درب امتدت صداقتهما لعقود، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
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