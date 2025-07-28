صديقه منذ الثمانينيات.. مارسيل خليفة يُعزّي فيروز بغياب زياد

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وصل الفنان إلى المحيدثة لتقديم واجب العزاء للسيدة برحيل نجلها الفنان الكبير .وتأتي زيارة تعبيرًا عن حزنه العميق لغياب صديق ورفيق درب امتدت صداقتهما لعقود، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.