أبو العردات قدم واجب العزاء بوفاة الرحباني وأشاد بمواقفه تجاه فلسطين

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قدم امين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل في فتحي ابو العردات واجب العزاء بالفنان الراحل زياد ، في قاعة رقاد السيدة في المحيدثة في .وقدّم ابو العردات تعازيه الشخصية ونقل تعازي الرئيس الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير لوالدة الراحل وشقيقته وعموم آل الرحباني، واشاد قي بيان "بمناقبية الراحل الكبير المناضل والفنان زياد الرحباني ومواقفه الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".ودوّن كلمة معبّرة باسمه وباسم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في سجل التعازي لروح الراحل الكبير الفنان زياد الرحباني، داعيا له ب"الخلود والرحمة الصبر والسلوان لعائلته الكريمة".