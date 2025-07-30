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لبنان

أبو العردات قدم واجب العزاء بوفاة الرحباني وأشاد بمواقفه تجاه فلسطين

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:15
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قدم امين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات  واجب العزاء بالفنان الراحل زياد الرحباني، في قاعة كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة في بكفيا
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وقدّم ابو العردات تعازيه الشخصية ونقل تعازي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لوالدة الراحل السيدة فيروز وشقيقته وعموم آل الرحباني، واشاد قي بيان "بمناقبية الراحل الكبير المناضل والفنان زياد الرحباني ومواقفه الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".


ودوّن كلمة معبّرة باسمه وباسم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في سجل التعازي لروح الراحل الكبير الفنان زياد الرحباني، داعيا له ب"الخلود والرحمة الصبر والسلوان لعائلته الكريمة".
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