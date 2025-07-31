البزري: بإمكان الحكومة تجاوز التحديات في هذه المرحلة الدقيقة

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رأى النائب أن الحكومة أمام تحديين الأول هو بسط والثاني إنجاز الإصلاحات مشيرا إلى أن المعلومات متضاربة حول حصيلة زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى ، والحديث عن مهلة.وردا على سؤال حول إنقسام الحكومة في جلسة الثلاثاء التي ستطرح موضوع تسليم السلاح، رجح في حديث إلى صوت كل لبنان إتجاه الحكومة إلى عدم إعطاء جدولة زمنية لسحب السلاح، مشددا على أنه بإمكان الحكومة تجاوز التحديات في هذه المرحلة الدقيقة.أما عن التشريعات الإصلاحية فإعتبر البزري أن ما نشهده حتى اليوم هو إجراءات شكلية لإرضاء ، في ظل غياب روحية الإصلاح خصوصا أن قانون الإنتظام المالي الذي يحفظ حقوق المودعين وتحديد مسؤولية المالية لم يتم إنجازهما بعد.البزري أشار أيضا إلى أن علامة الفشل تكمن في عودة السلطة السياسية إلى التدخل في عبر والتحكم بمفاصله وهو الهيئة الأهم.