أزمة مالية تضرب "حزب الله"؟

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ذكرت صحيفة " هيوم" أن يواجه صعوبات في دفع مستحقات المقاولين المسؤولين عن ترميم المباني التي دُمّرت في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى تباطؤ في الأعمال وتأخر في إنجاز المشاريع.وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن الحزب يمر بأزمة مالية تاريخية، تنعكس في تأخر دفع الرواتب والتعويضات لعناصره، وسط غياب ضمانات واضحة بشأن انتظام هذه المدفوعات في .