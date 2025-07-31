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لبنان

أزمة الأقساط تتفاقم.. وخطوات تصعيدية مُرتقبة

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:30
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عُلم أن الرسائل  لا تصل إلى الأهالي من قبل بعض الادارات في المدارس الخاصة فجّرت الهدوء الذي كان سائدًا بين اللجان والأهالي من جهة وإدارات هذه المدارس من جهة أخرى.

وحسب مصدر تربوي تواصل معه "لبنان24"، أكّد أن إدارات المدارس الخاصة لا تزال متشبثة بهذه الزيادات، على الرغم من الزيادات التي تم فرضها خلال العام الماضي، وهذا ما أشعل فتيل الأزمة بين المدارس التي أقرت زيادات مرتفعة حصرا العام الماضي وقررت أن تقرّ زيادات جديدة هذا العام.
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ولفت المصدر إلى أنّ هناك بعض المدارس التزمت بإقرار زيادات محدودة، في وقت اتجهت مدارس اخرى  إلى إقرار زيادات كبيرة جدًا، وصلت في بعض المدارس إلى145%، وهذا الأمر الذي لا مبرّر له، ويستدعي تحرّك الوزارة بشكل عاجل.

وقال المصدر أنّ الأمور لن تبقى على ما هي عليه، مشيرًا إلى وجود تحركات قريبة، من دون أن يستبعد اللجوء إلى العصيان المدني.
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