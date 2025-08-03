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لبنان

الرئيس سليمان: 48 ساعة مفصلية في تاريخ لبنان

Lebanon 24
03-08-2025 | 08:00
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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان اليوم، أن "الساعات الثماني والأربعين المقبلة مفصلية في تاريخ لبنان، ونأمل أن تكون بداية فعلية لمسار إنقاذ الوطن".
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وقال: "غدا تحلّ الذكرى المشؤومة لتفجير مرفأ بيروت، ونأمل أن يصدر القرار الاتهامي في هذه الجريمة، أو على الأقل أن يبدأ العدّ العكسي لإصداره. أما في جلسة الثلثاء، فنترقّب أن يتّخذ مجلس الوزراء القرار الاعدادي للشروع في تنفيذ خطة جمع السلاح، تمهيدًا لحصره بيد الدولة".

وختم: "فإما بداية مسار الإنقاذ... أو استمرار الانهيار، إلى ما بعد جهنّم".
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