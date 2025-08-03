الرئيس سليمان: 48 ساعة مفصلية في تاريخ لبنان

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رأى الرئيس في بيان اليوم، أن "الساعات الثماني والأربعين المقبلة مفصلية في تاريخ ، ونأمل أن تكون بداية فعلية لمسار إنقاذ الوطن".وقال: "غدا تحلّ الذكرى المشؤومة لتفجير مرفأ ، ونأمل أن يصدر القرار الاتهامي في هذه الجريمة، أو على الأقل أن يبدأ العدّ العكسي لإصداره. أما في جلسة الثلثاء، فنترقّب أن يتّخذ القرار الاعدادي للشروع في تنفيذ خطة جمع السلاح، تمهيدًا لحصره بيد الدولة".وختم: "فإما بداية مسار الإنقاذ... أو استمرار الانهيار، إلى ما بعد جهنّم".