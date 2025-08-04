في منطقة لبنانية.. سيارة تسقط على "شاطئ" (صورة)

أدى تعطل مكابح سيارة من نوع "كيا" عند نزلة أحد المنتجعات البحرية في منطقة المعاملتين إلى سقوطها على ، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح مختلفة.

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وسارعت عناصر من اللبناني إلى مكان الحادث وقدمت له الإسعافات الأولية، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.



