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لبنان

في منطقة لبنانية.. سيارة تسقط على "شاطئ" (صورة)

Lebanon 24
04-08-2025 | 14:04
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أدى تعطل مكابح سيارة من نوع "كيا" عند نزلة أحد المنتجعات البحرية في منطقة المعاملتين إلى سقوطها على شاطئ البحر، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح مختلفة.
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وسارعت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث وقدمت له الإسعافات الأولية، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 
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